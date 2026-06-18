- I più spaventosi sono quelli in cui non succede nulla.
- Per avere davvero paura lascia stare il paranormale e guardati Vannacci da Lilli Gruber.
- Al cinema urlare va bene, farsela sotto no.
- Quelli sui vampiri non sono film dell’orrore, ma roba da adolescenti in piena tempesta ormonale.
- Rassegnati: nessuno riuscirà a spaventarti più di Jack Nicholson in Shining.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati