  1. I più spaventosi sono quelli in cui non succede nulla.
  2. Per avere davvero paura lascia stare il paranormale e guardati Vannacci da Lilli Gruber.
  3. Al cinema urlare va bene, farsela sotto no.
  4. Quelli sui vampiri non sono film dell’orrore, ma roba da adolescenti in piena tempesta ormonale.
  5. Rassegnati: nessuno riuscirà a spaventarti più di Jack Nicholson in Shining.

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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati