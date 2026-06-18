I primi due mesi di lavori dell’esperimento Juno hanno fornito nuovi elementi per lo studio dei neutrini, misurando con una precisione mai raggiunta due parametri dell’oscillazione di queste particelle. I risultati delle osservazioni, realizzate in una struttura sotterranea nella provincia cinese del Guangdong, sono stati pubblicati su Nature.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 105. Compra questo numero | Abbonati