Il 9 giugno all’aeroporto internazionale di Monrovia, in Liberia, sono stati sequestrati più di 200 chili di cocaina destinati al Regno Unito, per un valore di oltre 19 milioni di dollari. Secondo un’inchiesta del giornale locale Daily Observer, il carico avrebbe transitato in aeroporto per cinque giorni, superando le varie fasi dei controlli, compresi quelli di sicurezza. La noti zia ha scatenato un acceso dibattito su come il governo sta gestendo la crisi legata al narcotraffico. L’opposizione accusa funzionari dell’amministrazio ne del presidente Joseph Boakai di essere complici di questo traffico molto redditizio.