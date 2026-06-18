“La polizia di Toronto ha collegato decine di sparatorie, compreso un attacco contro il consolato statunitense avvenuto a marzo, a una rete criminale che recluta giovani e adolescenti come sicari attraverso app criptate come Signal, Telegram e WhatsApp”, scrive il Guardian. Gli investigatori pensano che la stessa organizzazione sia coinvolta anche negli attacchi contro sinagoghe e scuole ebraiche nell’area di Toronto. Le indagini, condotte insieme all’Fbi, sono ora concentrate sull’identificazione dei mandanti .