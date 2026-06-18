“Il 15 giugno un gruppo di persone armate ha fatto irruzione nel municipio di San Mateo Piñas, nello stato di Oaxaca, nel sudovest del paese, e ha ucciso la sindaca Lilia Gema García Soto”, scrive La Jornada. Il quotidiano messicano ricorda che un mese prima era stato ucciso in un’imboscata il sindaco di Santiago Amoltepec e a marzo del 2024 un politico del Partido verde ecologista, davanti alla porta di casa. La violenza contro i politici locali è in aumento negli ultimi anni in Messico e ha raggiunto il culmine durante la campagna elettorale per le ultime presidenziali, nel 2024.