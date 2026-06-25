Il governo di Manila ha sospeso la app del gioco online GoreBox, in cui si spara con un arsenale durante brutali combattimenti, perché potrebbe aver ispirato il più giovane di due ragazzi autori di una strage in una scuola di Tacloban City, scrive lo Straits Times.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati