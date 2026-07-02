I genitori che discutono davanti ai figli spesso si sentono in colpa ma “i conflitti sono normali in tutti gli ambiti della vita”, spiega la psicobiologa spagnola Suca Baldor sul País. Secondo i risultati di uno studio condotto per un anno dall’American psychological association su 238 bambine e bambini in età prescolare, quello che conta è la gestione del conflitto. Se non sono continue, non ci sono urla, insulti o interruzioni brusche delle discussioni, assistere ai litigi dei genitori può aiutare i più piccoli a migliorare la loro capacità di adattamento e la consapevolezza emotiva. “Se gli adulti trovano il modo per raggiungere un accordo, anche i bambini imparano a farlo”, conclude Baldor. ◆