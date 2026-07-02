New Delhi vuole eliminare progressivamente i veicoli a benzina per contrastare l’emergenza smog. Il nuovo piano del governo della capitale prevede che dal 2027 si possano immatricolare solo risciò elettrici e piccoli mezzi commerciali a zero emissioni, mentre dal 2028 lo stesso divieto riguarderà scooter e motocicli. L’obiettivo è portare all’elettrico almeno il 30 per cento del parco circolante entro il 2030, scrive The Hindu. Il trasporto su strada è responsabile di circa il 23 per cento dell’inquinamento atmosferico della capitale, dove lo smog causa ogni anno migliaia di morti premature. La misura preoccupa gli autisti, anche se per favorire la transizione il governo promette più di 30mila colonnine per la ricarica e incentivi fiscali. Gli esperti inoltre chiedono un deciso potenziamento del trasporto pubblico.