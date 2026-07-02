“Secondo la dichiarazione patrimoniale presentata all’Ufficio per l’etica governativa degli Stati Uniti, nel 2025 Donald Trump ha guadagnato più di un miliardo di dollari”, scrive la Cnn. Una parte della somma deriva dalle criptovalute, e il resto dagli affari immobiliari, dalle licenze sul marchio Trump e dagli accordi extragiudiziali.