I problemi vaginali sono un tabù per molte ragazze, afferma sulla Süddeutsche Zeitung Teodora Pumnea, che dirige il centro per la salute sessuale dell’università Ludwig Maximilian di Monaco, in Germania. È importante prendersi cura della flora batterica vaginale seguendo una dieta equilibrata, usando biancheria intima di cotone, che è più traspirante, e facendo attenzione ai prodotti per l’igiene intima, che spesso sono troppo aggressivi e alterano la barriera cutanea. Sono sufficienti acqua tiepida e un sapone delicato.