Il giornalista e scrittore Feurat Alani è nato a Parigi da genitori iracheni. In questa serie animata, illustrata da Ulysse Gry, racconta le esperienze dei suoi reportage a Gaza, in Siria, Libia, Afghanistan e Iraq.
Durante un anno di guerra a Gaza sono stati uccisi più giornalisti che in ogni altro conflitto, da quando si registra questo dato. Le storie di tre reporter palestinesi mostrano quanto rischiano per raccontare le sofferenze del loro popolo.
Il quartiere bolognese Pilastro, costruito negli anni sessanta, con il tempo si è guadagnato una brutta fama. Il film di Roberto Beani va oltre, per ragionare sul rapporto tra architettura e vita, sviluppo urbano, integrazione e opportunità.
Il giovane consigliere comunale del Partito popolare fu rapito e assassinato dall’Eta nel luglio 1997. Lo sdegno generato dal crimine segnò l’inizio della fine del terrorismo separatista in Spagna.
A Parigi ha appena chiuso La caverne du Pont Neuf, l’installazione dell’artista francese JR. Il documentario ne ripercorre la carriera, dai primi graffiti clandestini ai progetti monumentali in tutto il mondo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati