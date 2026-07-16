Georg Baselitz era famoso soprattutto per i ritratti capovolti di persone più grandi del reale, come il suo autoritratto alto e snello con la testa calva. Un gesto giocoso e disorientante da parte di un artista anarchico, comico, ma al tempo stesso estremamente serio, che sentiva di appartenere a un mondo assurdo fatto di valori ribaltati. Baselitz, scomparso a 88 anni poco dopo l’inaugurazione di questa mostra, era, insieme a Gerhard Richter, il più noto e originale del gruppo di giovani artisti tedeschi ribelli, emersi nel secondo dopoguerra per sfidare le memorie di una nazione che cominciava a elaborare la sua recente storia traumatica.

Financial Times