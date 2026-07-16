“L’8 luglio più di mille persone hanno protestato a Houston, in Texas, contro l’Immigration and customs enforcement (Ice). Il giorno prima un agente aveva ucciso Lorenzo Salgado Araujo, un immigrato messicano di 52 anni che stava andando al lavoro insieme a tre colleghi”, scrive la Cnn. Le autorità statunitensi hanno detto che l’agente ha sparato per legittima difesa, perché Araujo avrebbe cercato di investire un poliziotto e non avrebbe obbedito agli ordini di fermarsi. Ma le tre persone che erano in auto con lui hanno smentito questa versione. Il 9 luglio un portavoce del dipartimento di sicurezza nazionale, che controlla l’Ice, ha reso noto che Araujo non era l’obiettivo dell’operazione. Il 13 luglio un agente dell’Ice ha ucciso a Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni che stava salendo in auto per andare al lavoro. ◆