Con 20,6 milioni di nuovi casi e quasi dieci milioni di decessi all’anno, il cancro è la seconda causa di morte nel mondo. Secondo il Global status report on cancer 2026 dell’Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050 le diagnosi annuali potrebbero raggiungere i 35 milioni. A preoccupare sono soprattutto le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Nei paesi ricchi la sopravvivenza a cinque anni per alcuni tumori supera l’85 per cento, mentre in quelli più poveri non arriva al 30 per cento. In molte aree mancano i farmaci essenziali e i macchinari per la radioterapia. Due terzi dei paesi non includono il cancro nella copertura sanitaria universale e i costi elevati costringono fino al 90 per cento dei pazienti a rinunciare alle cure.