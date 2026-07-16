Il 18 luglio a Damasco si è tenuta la sessione inaugurale del parlamento controllato dal presidente Ahmed al Sharaa. Durante il mandato di due anni e mezzo rinnovabile, dovrà gettare le fondamenta della democrazia, approvando la nuova costituzione, nota Enab Baladi.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1674 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati