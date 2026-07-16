Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno annunciato la volontà di rilanciare i colloqui di riunificazione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Cipro del Nord, interrotti dal 2017. Secondo il quotidiano turco Milliyet ci sono motivi per un cauto ottimismo.