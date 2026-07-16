Il 12 luglio la polizia antiterrorismo britannica ha preso in carico le indagini sull’omicidio di Ann Widdecombe, esponente di spicco del partito nazionalista Reform Uk, scrive il quotidiano The Independent. Figura molto nota dell’estrema destra, euroscettica passata dal Partito conservatore alla formazione di Nigel Farage, Widdecombe, 78 anni, era stata trovata morta il 9 luglio nella sua abitazione a Haytor, nel sudovest dell’Inghilterra. Per l’omicidio era stato inizialmente fermato un giovane del luogo, ma in seguito la polizia ha arrestato un uomo di 28 anni residente a 400 chilometri di distanza: ha quindi escluso un’aggressione occasionale e sta indagando su un omicidio di matrice terrorista. La ministra dell’interno Shabana Mahmood ha annunciato il 13 luglio una revisione delle misure di sicurezza per le personalità politiche: negli ultimi dieci anni, due parlamentari britannici – la laburista Jo Cox e il conservatore David Amess – sono stati assassinati con motivazioni politiche. ◆