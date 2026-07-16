Un’analisi pubblicata su Scientific Reports ha rivelato che la maggior parte dei fossili di Spriggina floundersi (nella foto), un organismo marino vissuto circa 555 milioni di anni fa, è curva verso sinistra. Poiché i fossili conservano un’impronta speculare del corpo, l’animale tendeva a piegarsi verso destra. È la più antica evidenza di preferenza per un lato, e suggerisce che una forma primitiva di controllo dei movimenti esistesse già prima dell’esplosione cambriana, circa 540 milioni di anni fa, quando la vita animale si diversificò rapidamente.