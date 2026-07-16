“Secondo l’ultimo bilancio del governo di Caracas, le vittime dei due terremoti che il 24 giugno hanno colpito il nord del paese sono quasi 4.500 e le persone ferite 16.740. I venezuelani che dormono nei campi allestiti dopo il sisma sono 19mila, le case danneggiate 890 e quelle distrutte 190”, scrive El País. Il 9 luglio l’Organizzazione panamericana per la salute ha reso noto che ci sono gravi rischi sanitari per il sovraffolamento nei campi, il sistema sanitario inadeguato e la difficoltà di avere acqua potabile. Il 13 luglio la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha nominato ministro degli esteri Félix Plasencia, capo della missione diplomatica del Venezuela negli Stati Uniti. Wash­ington ha annunciato 400 milioni di dollari di aiuti.