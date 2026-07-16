La maggior parte dei consigli sulle relazioni si concentra sul creare esperienze positive condivise, scrive Psychology Today. Ora una nuova ricerca suggerisce che è altrettanto importante rivivere insieme i momenti felici. Le coppie che ripensano spesso ai ricordi più belli del loro rapporto mostrano infatti una maggiore soddisfazione, più fiducia nel futuro della relazione, meno conflitti nella comunicazione, una salute generale e una qualità della vita migliori e un minore disagio psicologico.