- La scelta è solo una: cosa donare e cosa buttare.
- Il vino puoi tenerlo solo se non è diventato aceto.
- Non è il caso di conservare giocattoli per bambini non ancora concepiti.
- Chieditelo onestamente: hai davvero intenzione di rimetterti quei pattini?
- In cantina sei solo un ospite dei ragni: portagli rispetto.
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Questo articolo è uscito sul numero 1674 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati