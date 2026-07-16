“L’11 luglio è morto Lindsey Graham ( nella foto ), un alleato stretto di Donald Trump al congresso, che aveva viaggiato in tutto il mondo per promuovere una politica estera più aggressiva”, scrive l’Associated Press. Graham era senatore della South Carolina; aveva posizioni intransigenti in materia di difesa e questioni internazionali e aveva consigliato Trump anche sulla guerra all’Iran e i rapporti con la Russia. Il 13 luglio aveva annunciato un accordo con la Casa Bianca per applicare sanzioni contro Mosca.