La Dp World, l’azienda che gestisce i porti degli Emirati Arabi Uniti, ha deciso di costruire un nuovo porto sulla costa orientale del paese per ridurre la dipendenza dallo stretto di Hormuz, scrive la Reuters. Attualmente la maggior parte delle esportazioni del paese mediorientale dipende dal porto di Jebel Ali. L’area individuata per il nuovo terminal è Fujairah, che si affaccia sul golfo dell’Oman. Dall’inizio della guerra voluta dagli Stati Uniti e da Israele, il 28 febbraio 2026, l’Iran ha lanciato quasi tremila missili e droni contro il territorio degli Emirati Arabi Uniti, più che in ogni altro paese della regione. Gli attacchi hanno penalizzato duramente la capacità della monarchia di esportare materie prime e ricevere merci.