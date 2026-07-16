“Alle primarie interne del partito Nuevas ideas (al governo) il 13 luglio c’era un solo candidato: il presidente autoritario Nayib Bukele, che è stato scelto per cercare di ottenere un terzo mandato alle elezioni dell’anno prossimo”, scrive il sito salvadoregno El Faro. Bukele è arrivato al potere nel 2019 e oggi controlla tutte le istituzioni dello stato. È molto popolare perché ha instaurato lo stato d’emergenza, riducendo la violenza della bande criminali. Ma ci sono state detenzioni arbitrarie e molti presunti criminali sono in carcere senza aver avuto diritto a un processo.