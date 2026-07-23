Il dolce che fa la ruota Il wheel cake è un piccolo dolce rotondo e morbido, dalla consistenza simile a quella di un pancake. Ispirato al popolarissimo dessert giapponese imagawayaki, è tradizionalmente farcito con l’anko, una pasta di fagioli rossi. Ne esistono molte varianti: con sesamo, taro, arachidi o maccha. Da gustare al volo, per strada o nei mercati notturni. Mister Wheel, Taipei

Una perla di tè La casa Chun Shui Tang, fondata nel 1983 a Taichung da Liu Han-Chieh, ha inventato il primo tè freddo “shakerato” di Taiwan. Qualche anno più tardi lì è nata un’altra idea rivoluzionaria: aggiungere delle perle di tapioca, già popolari negli snack taiwanesi, a una base di tè al latte. Nasce così il primo bubble tea della storia, all’epoca chiamato zhenzhu. Chun Shui Tang, Taipei

Il simbolo dello street food In questa istituzione con più di mezzo secolo di storia, premiata con un Bib gourmand della guida Michelin, si degusta il gua bao, diventato un vero e proprio simbolo dello street food taiwanese negli anni settanta. La pasta, a base di farina di grano, viene fermentata, stesa, oliata, piegata in due e poi cotta al vapore. La farcitura si compone tradizionalmente di pancetta, verdure fermentate, coriandolo fresco e una polvere di arachidi mescolata allo zucchero, che apporta quella nota dolce così caratteristica. Yuan Fang Guabao, Taipei

L’uovo e la conchiglia Piatto simbolo dei mercati notturni taiwanesi, l’omelette alle ostriche si prepara su una sorta di piastra per le crêpes. Le ostriche vengono ricoperte da una pastella a base di fecola di patate dolci, poi si frigge il tutto con l’uovo. La si mangia accompagnata da una salsa agrodolce al miso, che dà un tocco di umami a questo piatto intensamente iodato. Yuan Huan Bian, mercato notturno di Ningxia, Taipei

La zuppa di manzo A Tainan si fa la fila dalle 5 del mattino per gustare una zuppa nella sua forma più tradizionale: un brodo d’osso e fette di manzo che arrivano direttamente dal mattatoio della città. Si aggiunge dello zenzero tagliato alla julienne e una salsa piccante, ottenendo una colazione dal sapore intenso. Storicamente, questo piatto popolare era mangiato dai pescatori, operai e mercanti, che avevano bisogno di proteine e di un pasto nutriente di primo mattino. Six Thousand Beef Soup, Tainan

L’oolong delle colline Sulle colline di Taiwan le piantagioni di tè perpetuano una tradizione secolare, quella del Tieguanyin. Questa varietà di tè oolong si distingue per una torrefazione più lunga e una tavolozza aromatica al tempo stesso delicata e ricca di sapore. Mei-Jia Tea Garden, Maokong, Taipei

Fan di glutinoso Lo you fan è un riso glutinoso profumato, cotto al vapore e poi saltato con funghi, scalogno, maiale e salsa di soia. Piatto saporito per eccellenza, è spesso servito durante le feste di famiglia o le celebrazioni tradizionali. Lin He Fa Oily Rice Shop, mercato di Yongle, Taipei

Ravioli ricchi di pieghe Lo xiao long bao, “panini in un cestino di bambù”, sono dei gustosi ravioli. Fatti con una sfoglia fresca di grano farcita di maiale, vengono richiusi con diciotto pieghe, non una di più. Per degustarli si segue un rituale preciso: si deposita il raviolo in un cucchiaio, lo si fora delicatamente con la bacchetta per bere il brodo, poi lo si intinge in una salsa a base di salsa di soia, aceto di riso e zenzero fresco. Una concentrazione d’umami made in Taiwan. Din Tai Fung, Taipei

A tavola dagli atayal La cultura alimentare delle tribù autoctone è una componente essenziale della gastronomia taiwanese. Quella degli atayal attinge ampiamente alle risorse della natura e valorizza i prodotti di base: pesci di fiume, verdure, riso glutinoso cotto in una canna di bambù, carne di selvaggina e tuberi come il taro o le patate dolci. Temu Kitchen, Yilan

Biscotti tradizionali A Leng Tih Tong, piccola biscotteria storica di Tainan oggi gestita dalla quarta generazione della famiglia, ogni cliente non può acquistare più di due pacchetti al giorno, tanto la domanda supera l’offerta. Le ricette si distinguono per la grande semplicità. Per il biscotto emblematico al miso, la pasta è fatta solo con farina, zucchero, miso e acqua. Dopo la cottura in uno stampo rettangolare, i biscotti vengono arrotolati, pressati con l’aiuto di un’asta metallica per dargli la caratteristica forma a otto, e poi tagliati. La loro consistenza è fine e croccante. Leng Tih Tong, Tainan

Apriti sesamo A Wanhua, il più vecchio quartiere della capitale, un locale prepara secondo la tradizione un pane grigliato al sesamo originario del nord della Cina, chiamato shaobing. Generosamente ricoperto di semi di sesamo, offre un contrasto interessante tra la crosta croccante e un interno morbido. Wand-Da, distretto di Wanhua, Taipei

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