In Pennsylvania due persone sono morte dopo aver contratto il morbillo. “Sono le prime nel paese nel 2026, dopo che nel 2025 un’epidemia di morbillo ha causato tre morti e più di mille contagi in Texas e nel New Mexico”, scrive la Cnn. In molte aree i livelli di vaccinazione sono in calo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 29. Compra questo numero | Abbonati