- Quando ti chiedono se puoi “guardare un secondo la carne” fingi un malore.
- Il maschio alfa guida un suv e gestisce il barbecue.
- Occhio alla diavolina: dev’essere un barbecue, non un incendio.
- Presenta la carne carbonizzata come “cottura decisa”.
- Se compri cento salsicce per dieci persone finiranno comunque.
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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati