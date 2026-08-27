  1. Quando ti chiedono se puoi “guardare un secondo la carne” fingi un malore.
  2. Il maschio alfa guida un suv e gestisce il barbecue.
  3. Occhio alla diavolina: dev’essere un barbecue, non un incendio.
  4. Presenta la carne carbonizzata come “cottura decisa”.
  5. Se compri cento salsicce per dieci persone finiranno comunque.

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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati