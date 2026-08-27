Nella notte tra il 22 e il 23 agosto almeno 31 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in una frana avvenuta nella discarica Dar es Salam (nella foto), alla periferia della capitale guineana Conakry. I cumuli di rifiuti erano diventati instabili a causa delle forti piogge. Esattamente nove anni prima, il 22 agosto 2017, nove persone erano morte in un crollo nella stessa discarica. “Nove anni dovevano bastare per fare qualcosa”, scrive il giornale Le Djely, accusando lo stato di non aver adottato le misure necessarie per impedire la tragedia.