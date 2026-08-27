Il fenomeno di Dehnel è una strategia estrema di sopravvivenza: alcuni piccoli mammiferi riducono in inverno le dimensioni del cranio e di alcuni organi, per poi farli ricrescere in primavera. Ora da uno studio su 136 scheletri di toporagno (Sorex unguiculatus, nella foto) è emerso un fenomeno inverso: anche se il cranio si riduce in inverno, il muso invece si espande. Sui Proceedings of the Royal Society B i ricercatori ipotizzano che questo adattamento serva a migliorare la termoregolazione nasale.