Il governo spagnolo ha annunciato una proroga per la dismissione della centrale nucleare di Almaraz, nella comunità autonoma dell’Estremadura. Come spiega El País, Madrid ha seguito la raccomandazione fatta a luglio dal consiglio per la sicurezza nucleare, e anche le sollecitazioni dei proprietari dell’impianto: la Iberdrola, la Endesa e la Naturgy. Perciò, invece del novembre 2027, la centrale si fermerà nel 2030. La decisione è dovuta “al nuovo contesto energetico internazionale e alla volatilità del prezzo del gas causata dalla crisi in Medio Oriente”. Tenere aperta la centrale di Almaraz permetterà infatti di ridurre la dipendenza dal gas mediorientale e di rafforzare la sicurezza energetica della Spagna.