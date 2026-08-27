Avere figli diminuisce la soddisfazione quotidiana, ma aumenta la percezione che la vita abbia un senso, scrive El País. È quanto emerge dagli studi che hanno provato a rispondere alla domanda: le persone che hanno figli sono più felici? La risposta è: dipende. La genitorialità può comportare un peggioramento del benessere quotidiano, perché causa stress. Ma può essere un’esperienza così gratificante da compensarne le difficoltà. Secondo una ricerca del 2019 la felicità dei genitori si manifesterebbe pienamente quando i figli vanno via di casa.