Kim Yo-jong, sorella del lea­der nordcoreano Kim Jong-un e potente esponente del governo di Pyongyang, ha smentito la notizia secondo cui il presidente statunitense Donald Trump avrebbe ricevuto un segnale d’apertura del dittatore per un eventuale nuovo incontro tra i due a novembre. Secondo un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa di regime, la Kcna, non ci sono state comunicazioni tra i due leader, nonostante le dichiarazioni amichevoli di Trump nei confronti di Kim che nei giorni scorsi avevano colto di sorpresa il governo sudcoreano, alleato di Wash­ington. Tuttavia Kim Yo-jong definisce “eccellenti” i rapporti tra il fratello e Trump, scrive The Diplomat.