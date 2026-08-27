“Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato per la prima volta i 40mila miliardi di dollari e cresce più velocemente del pil, alimentando i timori sulla sostenibilità dei conti”, scrive Vox. A spingere l’indebitamento sono soprattutto l’aumento della spesa per il welfare, le minori entrate dopo i tagli fiscali e il crescente costo degli interessi. “Le conseguenze si faranno sentire sulle famiglie: il maggiore debito fa crescere i tassi d’interesse, rendendo più cari mutui, prestiti, carte di credito e finanziamenti alle imprese”. Crescono così i timori per la sostenibilità dei conti pubblici e per lo spazio di manovra del governo nelle future crisi. “Ridurre il debito richiederebbe scelte politicamente difficili: aumentare le tasse o tagliare la spesa”.