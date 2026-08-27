Il 20 agosto la Svizzera ha annunciato un accordo commerciale con la Cina che prevede la cancellazione di gran parte dei dazi imposti da Pechino sulle importazioni dal paese europeo, scrive Le Temps. Secondo il governo di Berna, infatti, il trattato prevede il libero scambio sul “99,8 per cento delle attuali esportazioni svizzere”, tra cui quelle di orologi, farmaci e strumenti di precisione. La Cina è il terzo partner commerciale di Berna dopo l’Unione europea e gli Stati Uniti, grazie a un volume di scambi pari a 43 miliardi di dollari nel 2025. La firma ufficiale dell’accordo è prevista entro la fine del 2026; poi il documento sarà sottoposto all’approvazione del parlamento svizzero. ◆