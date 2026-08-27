La guardia costiera greca ha annunciato il 25 agosto di aver soccorso 79 migranti al largo di Creta, scrive il Times of Malta. Creta e la vicina isola di Gavdos, a circa 320 chilometri dalla costa libica, sono diventate il principale punto d’ingresso in Grecia per i richiedenti asilo. Due giorni prima, per alleviare le tensioni dovute all’aumento degli arrivi le autorità avevano trasferito centinaia di migranti nel campo di Kara Tepe, sull’isola di Lesbo. Intanto l’associazione antirazzista greca Keerfa ha diffuso la lettera, pubblicata dal sito d’informazione greco In, scritta da un gruppo di persone detenute nel centro di accoglienza temporanea per richiedenti asilo di Kleidi, nel nord del paese, rinchiusi da più di un anno in condizioni difficilissime: stipati in container, senza aria condizionata né letti adeguati, con solo quattro bagni e tre lavandini per 300 persone. La settimana scorsa un gruppo di migranti aveva organizzato una protesta. ◆