Il 25 agosto la polizia israeliana ha compiuto un raid in un centro di formazione professionale gestito dall’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, a Gerusalemme Est. I dipendenti del centro, fondato nel 1952, sono stati allontanati. Middle East Monitor denuncia anche che nell’ultima settimana l’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi nella Striscia di Gaza. Il 25 agosto sono morte almeno altre cinque persone.