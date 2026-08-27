La Moderna ha sviluppato un vaccino personalizzato a mRna (la stessa tecnica di quelli per il covid) contro il melanoma che insegna al sistema immunitario a riconoscere le mutazioni tumorali. Partendo da una bio­psia del tumore, un algoritmo di intelligenza artificiale ha selezionato fino a 34 neoantigeni diventati la base del vaccino. In uno studio clinico di fase 3, associato a un’immunoterapia, il farmaco ha ridotto il rischio di recidiva e diffusione del melanoma. Sono in corso altri studi per valutare l’efficacia della strategia anche contro altri tumori, tra cui quelli del polmone, del rene e della vescica, scrive New Scientist.