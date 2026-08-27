In un’intervista a Le Monde, l’eurodeputato socialdemocratico Raphaël Glucksmann (nella foto), dal 23 agosto candidato alla presidenza della repubblica, ha invitato il partito dei verdi a partecipare a una coalizione per fermare l’estrema destra, impegnandosi a sostenere una transizione ecologica: “La sinistra democratica vincerà se si unirà in modo trasparente” e senza i radicali di La France insoumise.
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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati