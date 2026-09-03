Con il 70 per cento di voti favorevoli, gli elettori della Guinea Bissau hanno approvato il 30 agosto una riforma costituzionale che amplia i poteri del presidente, scrive Africanews. Il paese è guidato da una giunta militare dal novembre 2025 e a dicembre andrà alle urne.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 22. Compra questo numero | Abbonati