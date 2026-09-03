Un fossile di 324 milioni di anni fa ritrovato in Texas, descritto su Nature, aiuta a ricostruire l’evoluzione degli insetti. Il Chosha praecursor _ ( _nell’immagine ) era un piccolo invertebrato con 24 zampe e non sei come tutti gli insetti attuali. Le appendici addominali a forma di pagaia suggeriscono una vita semiacquatica. La selezione naturale potrebbe aver favorito gli esemplari più adatti alla terraferma, portando alla perdita delle zampe in eccesso.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 138. Compra questo numero | Abbonati