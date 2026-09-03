Un fossile di 324 milioni di anni fa ritrovato in Texas, descritto su Nature, aiuta a ricostruire l’evoluzione degli insetti. Il Chosha praecursor _ ( _nell’immagine ) era un piccolo invertebrato con 24 zampe e non sei come tutti gli insetti attuali. Le appendici addominali a forma di pagaia suggeriscono una vita semiacquatica. La selezione naturale potrebbe aver favorito gli esemplari più adatti alla terraferma, portando alla perdita delle zampe in eccesso.