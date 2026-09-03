- Divertente se hai meno di dieci anni, stressante se ne hai più di venti.
- Chi russa dorme a casa propria.
- Sei rimasto a dormire o sei crollato sul divano a fine serata?
- Quando il padrone di
casa comincia a passare l’aspirapolvere, è il segnale che devi andartene. - Se vuoi essere invitata
di nuovo, offri la colazione.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 146. Compra questo numero | Abbonati