  1. Divertente se hai meno di dieci anni, stressante se ne hai più di venti.
  2. Chi russa dorme a casa propria.
  3. Sei rimasto a dormire o sei crollato sul divano a fine serata?
  4. Quando il padrone di

casa comincia a passare l’aspirapolvere, è il segnale che devi andartene. - Se vuoi essere invitata

di nuovo, offri la colazione.

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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 146. Compra questo numero | Abbonati