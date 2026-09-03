“L’Ice, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione, ha firmato un contratto da 16,7 milioni di dollari per acquistare seimila paia di guanti capaci di trasmettere scosse elettriche al contatto”, scrive Npr. L’agenzia sostiene che serviranno a controllare persone che oppongono resistenza durante arresti, trasferimenti e disordini nei centri di detenzione. Sedici senatori democratici e alcune organizzazioni per i diritti delle persone migranti hanno criticato l’acquisto, denunciando il rischio di abusi e chiedendo trasparenza sulle regole d’uso e sull’addestramento degli agenti.