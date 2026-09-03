“Il 29 agosto Doug Ford, il premier dell’Ontario, ha fatto installare sulla sponda canadese del lago Ontario un cartello con la scritta ‘Lago Ontario. Ora e sempre’”, scrive il Toronto Star. È la risposta al decreto con cui il 27 agosto Donald Trump ha ordinato al governo federale statunitense di chiamare “lago America” il lago condiviso con il Canada. Ottawa non riconosce il nuovo nome. La disputa è dovuta al fallimento dei negoziati commerciali, con il Canada che si è rifiutato di accettare le condizioni proposte da Trump.