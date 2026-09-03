◆ Il parco nazionale dei Lençóis maranhenses, nel nordest del Brasile, è uno dei paesaggi più surreali del pianeta. A prima vista sembra un deserto, ma riceve ben 125 centimetri di pioggia all’anno. Il risultato è paradossale: dune di quarzo bianco alte fino a trenta metri si ergono su un mosaico di laghi blu e verdi. In portoghese lençóis significa lenzuola, e l’origine del nome risulta chiara se si osserva la regione dall’alto e le dune sembrano le pieghe di un telo stropicciato.

Questa immagine è stata realizzata a giugno, quando il livello dei laghi raggiunge il picco. Lo strato impermeabile di roccia e argilla sotto le dune impedisce all’acqua di scomparire nel terreno, ma tra agosto e novembre le piogge cessano e a dicembre la maggior parte dei laghi è asciutta. Alcuni appaiono azzurri o turchesi perché la luce si riflette sulla sabbia sottostante, mentre quelli più profondi sono verdastri o marroni a causa delle presenza di sedimenti e alghe.