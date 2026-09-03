Joshua Wong, 29 anni, tra i più noti attivisti pro-democrazia di Hong Kong, si è dichiarato colpevole di un secondo capo d’accusa legato alla legge sulla sicurezza nazionale, che dal 2020 ha ristretto notevolmente lo spazio per il dissenso nell’ex colonia britannica. Wong, che stava già scontando una pena di quattro anni e otto mesi, è accusato di aver cospirato, in collaborazione con l’attivista Nathan Law, oggi in esilio, per ottenere sanzioni e altre misure ostili da parte di governi stranieri contro Hong Kong e la Cina. Secondo l’accusa, scrive Hong Kong Free Press, Wong avrebbe incontrato politici stranieri e continuato a sostenere l’imposizione di sanzioni anche dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale, dando risalto sui social media agli incontri.