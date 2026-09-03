Le vendite all’estero della casa automobilistica cinese Byd hanno superato per la prima volta quelle sul mercato interno. Questo risultato, scrive Bloomberg, ha permesso all’azienda di compensare il grave calo di profitti sul mercato cinese, caratterizzato da una feroce concorrenza con continui ribassi dei prezzi. Allo stesso tempo dimostra “perché alle aziende del paese asiatico non resta che cercare fortuna nel resto del mondo”. Nei primi sei mesi del 2026 le vendite della Byd all’estero sono cresciute del 34 per cento a 27 miliardi di dollari, contribuendo al 53 per cento del fatturato; quelle in Cina sono diminuite del 31 per cento. Nel complesso la Byd ha registrato un profitto per la prima volta in quasi due anni.