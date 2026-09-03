Il governo di Singapore è alle prese con la più bassa natalità della storia della città-stato, con un tasso di fertilità pari a 0,87 figli per donna, molto inferiore al tasso di sostituzione, pari a 2,1. Secondo un recente sondaggio un singaporeano su quattro non intende avere figli, scrive lo Straits Times. Per incoraggiare le coppie a mettere su famiglia il governo ha annunciato sussidi diretti per ogni figlio fino ai 17 anni pari a 48mila euro, tra cui diecimila alla nascita e due tranche da 4.300 euro per spese mediche e scolastiche. Altre misure includono ulteriori incentivi economici, rette calmierate per accedere a nidi e scuola dell’infanzia e periodi di congedo parentale più lunghi. Quest’anno Singapore raggiungerà lo status di società “super anziana”, in cui cioè almeno il 21 per cento della popolazione ha un’età pari o superiore a 65 anni.