Nelle ali fossilizzate di una ventina di grilli e cavallette trovate in Mongolia è inciso il sottofondo sonoro delle foreste primordiali del giurassico. Delle creste seghettate presenti sulle ali producono un suono stridente quando sfregano su un raschietto posto sull’ala opposta. Confrontando queste strutture risalenti a circa 165 milioni di anni fa con quelle degli insetti attuali, spiegano i ricercatori su Pnas, sono state riprodotte per la prima volta le “sillabe” dello stridio degli insetti estinti. Molte specie emettevano suoni puri intorno ai 5 kHz, ma il _Sigmaboilus peregrinus _ superava i 20 kHz: è la prova più antica di comunicazione a ultrasuoni nel regno animale.