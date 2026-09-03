ll 1 settembre si è insediato sul trono di Norvegia Haakon VIII (nella foto), figlio di re Harald, morto il 28 agosto a 89 anni. Come sottolinea il quotidiano Aftenposten, per la prima volta ha prestato giuramento anche l’erede al trono, Ingrid Alexandra. A Oslo migliaia di persone hanno raggiunto il palazzo reale, dove fino all’8 settembre sarà esposta la bara di Harald, i cui funerali si terranno il 9 settembre. Alla cerimonia parteciperanno capi di stato da tutto il mondo, ma con alcune assenze: la Russia, per esempio, è stata invitata solo a livello diplomatico. Secondo un sondaggio fatto dopo la morte di Harald, sette norvegesi su dieci si dichiarano favorevoli al mantenimento della monarchia: un aumento rispetto a un’inchiesta simile condotta a maggio.