In seguito alle guerre scatenate da Stati Uniti e Israele contro l’Iran nel 2025 e nel 2026, Teheran ha inasprito il suo sistema penale, denuncia il sito IranWire. Sono stati introdotti nuovi reati, le pene per i crimini contro la sicurezza dello stato sono diventate più severe ed è stato ampliato il quadro normativo per le condanne a morte. La maggior parte delle sentenze non è resa pubblica. Tra le persone condannate a morte c’è Taraneh Rahimi, processata insieme alla gemella Romina, condannata a 25 anni di carcere. Le sorelle ( nella foto ), che hanno compiuto i vent’anni in prigione, sono state riconosciute colpevoli di “guerra contro Dio” per aver partecipato alle proteste di gennaio contro il regime. **Radio Farda ** ricorda che il caso “ha suscitato grande attenzione per le accuse di tortura, confessioni estorte con la forza e gravi maltrattamenti” .